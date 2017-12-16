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06:19

Галкин ответил на критику Ахеджаковой за пародию

общество культура

06:19

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Телеведущий и пародист Максим Галкин ответил на критику народной артистки РФ Лии Ахеджаковой.

80-летняя актриса раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях, передает портал "Дни.ру".

Шоумен поблагодарил актрису за признание таланта, но призвал не лишать его "права на свободу слова", за что сама Ахеджакова "борется много лет".

"Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было", – написал Галкин в Instagram.

Он добавил, что "не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег".

Ахеджакова в интервью YouTube-каналу "Культура памяти" заявила, что Галкин "не имеет права" пользоваться ее именем, чтобы "насмешить зрителя".

По словам актрисы, "негоже" использовать ее имя и "судьбу" в пародиях и смеяться над ней и ее "очень трудной позицией".

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ранее отчитал Галкина за пародию на себя. В эфире программы "Сегодня вечером" он исполнил песню.

После этого Галкин обратился к певцу, говоря его же голосом. Импровизация артиста не пришлась Лещенко по душе, и он его тут же осадил.

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общество культура

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