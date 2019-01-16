Галкин рассказал о самочувствии Пугачевой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Максим Галкин опроверг информацию о том, что у его супруги Аллы Пугачевой случилась аллергическая реакция и приступ удушья во время съемок в Останкино.

"Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду", – цитирует телеведущего Телепрограмма.

По словам Галкина, Пугачева "посидела и ушла" не из-за плохого самочувствия, а поскольку нужно было ехать.

Он также подчеркнул, что съемки передачи, посвященной композитору Игорю Николаеву, проходили 29 ноября. С тех пор певица нигде не снималась.

В октябре Галкин в своем Instagram выложил фото, на котором Пугачева делает покупки в магазине для небогатых слоев населения.