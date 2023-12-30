Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будет сильная гололедица, небольшие осадки и 5–7 градусов мороза. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что утром 1 января столбики термометров опустятся до минус 10–12 градусов, такая же температура сохранится днем. Затем ожидается постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение.

Синоптик объяснил, что в центр Европейской России вместе с антициклоном поступят холодные воздушные массы из акватории Карского моря. Из-за этого 3 и 4 января ожидается минус 25 градусов, будет сухая погода, малооблачно.

По информации Леуса, последний раз такие морозы в Новый год были с 2015 на 2016 год. Тогда в полночь было до минус 13 градусов, 1 января – минус 16 градусов. Эти морозы простояли до начала второй декады месяца, заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время на смену оттепели в Москве придет похолодание. Утром 31 декабря ожидается от -2 до 0 градусов, в течение дня понижение температуры произойдет до 8–10 градусов мороза, уточнил метеоролог.

Между тем более 10% от месячной нормы осадков выпало в столице в ночь на 30 декабря, сообщала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По словам синоптика, днем столица останется в теплой воздушной массе, столбики термометров покажут 2–3 градуса тепла.

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