Очередной температурный рекорд установлен в Москве

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В столице установили очередной рекорд тепла, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

29 декабря воздух в городе прогрелся до 3,6 градусов. Синоптик объяснил это приходом субтропического тепла черноморского происхождения на среднерусскую равнину.

Тишковец подчеркнул, что последний такой рекорд был в 1975 году – тогда тоже +3,6 градуса, передает РИА Новости.

Этой зимой абсолютный температурный рекорд был установлен 17 декабря, в городе потеплело до 8,2 градуса.

При этом 30 декабря в Москве также прогнозируют аномально теплую погоду. Столбики термометров покажут до +2 градусов.