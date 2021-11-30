Новогодние ярмарки в Московской области начнут работать 1 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Открытие новогодних ярмарок в Московской области запланировано на 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Первая новогодняя ярмарка откроется в городе Лыткарино. Она пройдет с 1 по 5 декабря.
Новогодние ярмарки пройдут в 34 городских округах: Балашихе, Богородском, Волоколамском, Воскресенске, Дмитровском, Зарайске, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Котельниках, Красногорске, Краснознаменске, Ленинском, Луховицах, Лыткарине, Мытищах, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Павловском Посаде и других.
Всего в декабре в Подмосковье проведут порядка 70 новогодних ярмарок, что почти на 20 больше, чем годом ранее.
До этого сообщалось, что ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка открылись на Красной площади в Москве 29 ноября. Первые четыре сеанса в будни бесплатные. Также гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.
Москвичам рассказали, как будет работать ГУМ-каток при ограничениях из-за COVID-19
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