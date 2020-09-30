В США скончалась автор популярной песни I Am Woman

Фото: ТАСС/Barry Sweet
В США скончалась исполнительница хита I Am Woman Хелен Редди, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Артистке было 78 лет. Последние годы жизни она страдала болезнью Аддисона, а с 2015 года – старческой деменцией.
Редди умерла 29 сентября в доме престарелых в Лос-Анджелесе.
Мировую известность она получила только в 1972 году, когда вышел хит I Am Woman. Эта песня стала настоящим гимном феминизма. Спустя несколько лет Редди была удостоена звезды на голливудской Аллее Славы.
Хелен Редди стала первой уроженкой Австралии, получившей "Грэмми" за лучшее вокальное произведение.
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