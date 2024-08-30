Таролог Крылова назвала знаки зодиака, которых ждет удача в сентябре 2024 года

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Рыбам, Львам, Весам и Скорпионам будет особенно везти в сентябре, рассказала Москве 24 нумеролог, таролог, психолог Виктория Крылова.

По ее словам, в целом сентябрь всем обещает хорошие, но умеренные перспективы, хотя препятствия будут и потребуются смелость и бесстрашие, чтобы их преодолеть.

При этом Рыбы будут буквально окружены радостными событиями: все задуманные планы и желания исполнятся, в бизнесе или на работе будут процветание и приход денег, в семье – любовь и счастье. А тех, кто еще не в паре, может ждать предложение руки и сердца, отметила таролог.



Виктория Крылова нумеролог, таролог, психолог Львов ждут значимые перемены. Подвернется какой-то счастливый случай, и подсказка придет от женщины – возможно, мамы или подруги. Также не надо бояться менять сферу деятельности – там могут ждать успех и финансовый рост. И не стоит всем вокруг рассказывать о своих планах: деньги, как и счастье, любят тишину.

Весов ждет неожиданное событие или важное известие, но оно точно будет радостным.

"Кто-то узнает о рождении ребенка, кому-то предстоит внезапная поездка, а кому-то предложат новую работу", – пояснила Крылова.

Скорпионы же в этом месяце будут окружены дружеским общением и приятными поездками. Кто был в депрессии, наконец-то выйдет из нее с новым взглядом на жизнь, потому что все решится в лучшую сторону, отметила эксперт.

Представители этого знака могут надеяться на подарки или неожиданную премию. Кроме того, они будут для кого-то сейчас помощниками и советчиками, это буквально их время, заключила таролог.

Ранее астролог Наталья Шевченко рассказала, что мотивирует на успех каждый знак зодиака. Например, Водолеи способны добиться многого, если дать им свободу генерировать и реализовывать новаторские идеи. А для Раков мощным стимулом к росту является семья.