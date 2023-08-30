Москва 24 покажет пресс-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

31 августа в МИА Россия сегодня состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Каковы причины погодных "качелей", которые наблюдали россияне? Сколько осадков выпало в Москве за лето? Какой будет погода 1 сентября на всей территории страны? На эти и другие вопросы Роман Вильфанд даст ответы в ходе пресс-конференции.

Смотрите прямую трансляцию 31 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.