15:37События
Москва 24 покажет пресс-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
31 августа в МИА Россия сегодня состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Каковы причины погодных "качелей", которые наблюдали россияне? Сколько осадков выпало в Москве за лето? Какой будет погода 1 сентября на всей территории страны? На эти и другие вопросы Роман Вильфанд даст ответы в ходе пресс-конференции.
Смотрите прямую трансляцию 31 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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