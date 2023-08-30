Диетолог назвала овощ, полезный для людей после 45 лет

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Кабачок показан для людей всех возрастов и на него ни у кого нет аллергической реакции. Также в нем содержатся компоненты, которые замедляют возрастное снижение зрения, заявила доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

"Кабачок содержит достаточное количество калия, натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. В нем есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудистой стенки", – сказала она в интервью радио Sputnik.

По словам Королевой, этот овощ можно употреблять в сыром виде, так как это позволит сохранить в нем множество полезных питательных элементов. Она также рекомендует при желании подвергнуть его небольшой термической обработке.

В состав кабачка входит большое количество клетчатки, которая благоприятно влияет на микрофлору кишечника и иммунную систему человека, отметила врач.

"Клетчатка также поддерживает систему естественной детоксикации организма и способствует выведению шлаков, токсинов", – добавила Королева.

Врач подчеркнула, что кабачок может помочь людям старше 45 лет в борьбе с отеками и возрастным ослаблением зрения, так как в нем содержится лютеин и зеаксантин.

"Людям, склонным к отечности, также показан кабачок, потому что он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости", – резюмировала она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что употребление тыквы способствует поддержанию хорошего зрения в пожилом возрасте, так как она содержит в себе клетчатку, цинк и антиоксиданты.

Она добавила, что тыква имеет оранжевый цвет благодаря содержанию в ней бета-каротина – предшественника витамина A, который улучшает состояние зрительного аппарата. Также этот витамин необходим для нормального сумеречного зрения.



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