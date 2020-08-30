За ремонт дорог в 2021 году проголосовали более 76 тыс жителей Подмосковья

30 августа, 22:31
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На портале "Добродел" более 76 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в 2021 году, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Голосование на портале, в котором приняли участие более 76 тысяч жителей Подмосковья, проходит до 31 августа. Пользователи оставили 83 тысячи комментариев", – сообщили в пресс-службе.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, более 25% от всех работ в Подмосковье формируются с учетом мнения жителей.
"На данный момент более 18 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в городском округе Кашира. Также активно голосуют за дороги в Наро-Фоминске, Луховицах и Ступино", – отметил Гержик.
В программу ремонта дорог в 2021 году включат участки, которые наберут максимальное количество голосов.
Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершен ремонт дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево. За сутки здесь проезжают порядка 10 тысяч автомобилей. Также данная дорога служит путем проезда к школе, церкви, кладбищу, а также к реке Клязьме.
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