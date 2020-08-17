Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дорожную разметку нанесли на отремонтированном участке Тверской улицы – от Моховой улицы до Настасьинского переулка, сообщается в аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook.
Сообщается, что было нанесено более 10 тысяч погонных метров дорожных линий общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров.
На участке появились стоп-линии, линии рядности, а также линии, дублирующие дорожные знаки и стрелы. Кроме того, специалисты нанесли разметку двух пешеходных переходов и семи остановок общественного транспорта.
"Дорожная разметка на городских объектах выполняется долговечными пластичными материалами преимущественно ночью в период наименее интенсивного трафика, чтобы избежать длительного ограничения движения в местах проведения работ", – сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Ранее на данном участке были проведены ремонтные работы, в которых приняли участие более 2,2 тысячи специалистов.
Движение было перекрыто с 3 по 4 августа. Ремонт участка длиной в 1,3 километра был завершен досрочно.
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