В Химках отремонтировали дорогу, которая ведет к аэропорту Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершен ремонт дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что участок дороги "Клязьма - Свистуха" с 0,3 по 2,2 км является одним из вариантов проезда к аэропорту Шереметьево. За сутки здесь проезжают порядка 10 тысяч автомобилей. Также данная дорога служит путем проезда к школе, церкви, кладбищу, а также к реке Клязьме.

Как рассказали в пресс-службе, новое покрытие было обустроено с применением износоустойчивой ЩМА-смеси. По словам специалистов, это увеличит срок службы дороги. Были укреплены обочины и нанесена разметка.

Ранее сообщалось, что на Садовом кольце могут выделить полосу для общественного транспорта. Сейчас все зависит от местных жителей.