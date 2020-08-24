Реконструкцию улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода начнут в ближайшее время

Фото: stroi.mos.ru
Работы по реконструкции улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы планируется начать в ближайшее время, сообщает пресс-служба департамента строительства.
Работы пройдут за счет бюджета города в рамках проекта строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Предстоит освободить и подготовить территорию под строительство, переложить инженерные коммуникации и реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть.
Протяженность проектируемого участка от пересечения улиц Ивана Франко и Коцюбинского до примыкания к Рублевскому шоссе составляет более километра. Дорога рассчитана под две полосы движения. Там появится шесть остановок общественного транспорта с заездными карманами и тротуары шириной 2,25 метра.
Также планируется построить два съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, участок Рублевского шоссе на пересечении с МЖД и съезд с Рублевского шоссе на Кутузовский проспект в сторону области.
Ранее Сергей Собянин осмотрел работы по реконструкции Филевского канализационного канала. Реконструкция задумана с целью создания Шелепихинской набережной.
Впоследствии она будет продлеваться к крупным кварталам новой застройки. Работы завершатся осенью 2020 года.
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