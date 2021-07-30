В "Активном гражданине" запустили голосование по выбору имени для белой медведицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование по выбору имени для белой медведицы, которую привезли в Московский зоопарк из Якутии. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На выбор участникам голосования предложили два варианта. Первое имя – Томпа, по созвучию с названием Томпонского района, где нашли животное. Второе – Айталина, в переводе с якутского языка это имя означает "судьба путешествия", – говорится в материале.

Также пользователи могут предложить свои варианты.

11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии была обнаружена истощенная белая медведица, которая в поисках пищи и воды вышла к людям. Спустя несколько дней ее попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России отправили в Москву на срочную реабилитацию.

