Документы посла СССР Кузнецова передали в Главархив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Документы историка, посла СССР в Норвегии Николая Кузнецова передали в Главный архивный фонд Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в ведомстве.

"В фонд личных собраний документов Главархива Москвы вошли биографические, изобразительные и творческие материалы Николая Дмитриевича Кузнецова (1907-1992 гг.). Среди документов – переписка Кузнецова с сотрудниками ЦК КПСС, министерства иностранных дел и Академии наук СССР", – сообщили в пресс-службе Главархива.

В фонд вошли учебные пособия по истории и фотографии.

Интересны творческие документы посла. К ним относятся лекции и доклады по истории России, очерки и статьи по вопросам истории и культуры России.

Изобразительные документы включают альбом норвежского художника Ойвинда Соренсена "Победа чемпионов" с фотопортретом Кузнецова. В него также входят фотографии с родственниками, однокурсниками и коллегами по работе посла СССР.



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