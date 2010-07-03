Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:51

Документы посла СССР Кузнецова передали в Главархив

общество город

08:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Документы историка, посла СССР в Норвегии Николая Кузнецова передали в Главный архивный фонд Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в ведомстве.

"В фонд личных собраний документов Главархива Москвы вошли биографические, изобразительные и творческие материалы Николая Дмитриевича Кузнецова (1907-1992 гг.). Среди документов – переписка Кузнецова с сотрудниками ЦК КПСС, министерства иностранных дел и Академии наук СССР", – сообщили в пресс-службе Главархива.

В фонд вошли учебные пособия по истории и фотографии.

Интересны творческие документы посла. К ним относятся лекции и доклады по истории России, очерки и статьи по вопросам истории и культуры России.

Изобразительные документы включают альбом норвежского художника Ойвинда Соренсена "Победа чемпионов" с фотопортретом Кузнецова. В него также входят фотографии с родственниками, однокурсниками и коллегами по работе посла СССР.

Почему Главархив столицы переносит ценные документы на пленку

Ранее более 800 военных фотографий и 600 орденов и медалей передали москвичи в Главархив.

Читайте также

общество город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика