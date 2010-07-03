Документы посла СССР Кузнецова передали в Главархив

Документы историка, посла СССР в Норвегии Николая Кузнецова передали в Главный архивный фонд Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в ведомстве.
"В фонд личных собраний документов Главархива Москвы вошли биографические, изобразительные и творческие материалы Николая Дмитриевича Кузнецова (1907-1992 гг.). Среди документов – переписка Кузнецова с сотрудниками ЦК КПСС, министерства иностранных дел и Академии наук СССР", – сообщили в пресс-службе Главархива.
В фонд вошли учебные пособия по истории и фотографии.
Интересны творческие документы посла. К ним относятся лекции и доклады по истории России, очерки и статьи по вопросам истории и культуры России.
Изобразительные документы включают альбом норвежского художника Ойвинда Соренсена "Победа чемпионов" с фотопортретом Кузнецова. В него также входят фотографии с родственниками, однокурсниками и коллегами по работе посла СССР.
Почему Главархив столицы переносит ценные документы на пленку
Ранее более 800 военных фотографий и 600 орденов и медалей передали москвичи в Главархив.
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