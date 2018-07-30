В России отметят 150-летие Бунина в 2020 году

Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летнего юбилея писателя Ивана Бунина (1870-1953) в 2020 году.

Президент России поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, передает ТАСС.

Иван Алексеевич Бунин – писатель и поэт, а также лауреат Нобелевской премии по литературе в 1933 году. Помимо этого, выдающийся классик за время своей творческой карьеры трижды стал лауреатом Пушкинской премии и с 1909 года удостоен звания почетного академика Российской академии наук.

Писатель не принял Октябрьскую революцию и покинул Россию в 1920 году. Остаток жизни писатель провел во Франции. Тему расставания с родиной он отразил в рассказе "Конец" (1921 год). До 1959 года произведения Бунина практически не издавались на Родине.

Бунин выдвигался на Нобелевскую премию трижды – в 1923, 1930 и в 1932 годах. Помимо этого, он получил награду за "мастерство, которое развивает традиции русской классической прозы". Выступая в Стокгольме на церемонии вручения премии, писатель поблагодарил Шведскую академию, присудившую премию "изгнаннику". Также он подчеркнул, что для писателя "свобода мысли и совести является необходимой".

Иван Бунин умер 8 ноября 1953 года и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.