В России отметят 150-летие Бунина в 2020 году

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Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летнего юбилея писателя Ивана Бунина (1870-1953) в 2020 году.
Президент России поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий, передает ТАСС.
Иван Алексеевич Бунин – писатель и поэт, а также лауреат Нобелевской премии по литературе в 1933 году. Помимо этого, выдающийся классик за время своей творческой карьеры трижды стал лауреатом Пушкинской премии и с 1909 года удостоен звания почетного академика Российской академии наук.
Писатель не принял Октябрьскую революцию и покинул Россию в 1920 году. Остаток жизни писатель провел во Франции. Тему расставания с родиной он отразил в рассказе "Конец" (1921 год). До 1959 года произведения Бунина практически не издавались на Родине.
Бунин выдвигался на Нобелевскую премию трижды – в 1923, 1930 и в 1932 годах. Помимо этого, он получил награду за "мастерство, которое развивает традиции русской классической прозы". Выступая в Стокгольме на церемонии вручения премии, писатель поблагодарил Шведскую академию, присудившую премию "изгнаннику". Также он подчеркнул, что для писателя "свобода мысли и совести является необходимой".
Иван Бунин умер 8 ноября 1953 года и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.
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