Умер актер Сергей Шеховцов

Фото: кадр из сериала "Марш Турецкого", режиссер Михаил Туманишвили
Актер Сергей Шеховцов умер на 57-м году жизни, сообщают "Аргументы недели".
"У нас большая потеря, настоящая беда. Скончался наш товарищ, актер Сергей Шеховцов", – говорится на официальной странице Московского театра "Современник" в Facebook.
Уточняется, что актер скончался от остановки сердца во время прогулки с собакой.
С юных лет Шеховцов играл на сцене "Современника – 2" и "Современника". Актер запомнился зрителям по таким спектаклям как "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".
За время своей творческой карьеры он также снялся в сериалах "Динозавр", "Кровавая барыня", "Жизнь и судьба", "Однажды в Ростове", "Маросейка, 12" и "Дальнобойщики".
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