Умер актер Сергей Шеховцов

Фото: кадр из сериала "Марш Турецкого", режиссер Михаил Туманишвили

Актер Сергей Шеховцов умер на 57-м году жизни, сообщают "Аргументы недели".

"У нас большая потеря, настоящая беда. Скончался наш товарищ, актер Сергей Шеховцов", – говорится на официальной странице Московского театра "Современник" в Facebook.

Уточняется, что актер скончался от остановки сердца во время прогулки с собакой.



С юных лет Шеховцов играл на сцене "Современника – 2" и "Современника". Актер запомнился зрителям по таким спектаклям как "ГенАцид. Деревенский анекдот" и "Не становись чужим".

За время своей творческой карьеры он также снялся в сериалах "Динозавр", "Кровавая барыня", "Жизнь и судьба", "Однажды в Ростове", "Маросейка, 12" и "Дальнобойщики".