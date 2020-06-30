В Рособрнадзоре рассказали о проведении пробных ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пробные ЕГЭ 29 июня и 30 июня прошли в штатном режиме во всех субъектах РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

"С целью тестирования организационной и технической готовности к проведению ЕГЭ 29 и 30 июня во всех регионах страны во всех пунктах проведения экзаменов, задействованных во время основного периода ЕГЭ, прошли пробные экзамены. Информации о технологических сбоях не поступало. Пробные экзамены прошли в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что во время пробных экзаменов организаторы и медработники отработали все свои действия, также был проведен контроль за соблюдением обеспеченности всех пунктов необходимыми средствами для проведения экзамена в условиях коронавируса.

Днями для проведения пробных ЕГЭ были выбраны 29 и 30 июня. Они проходили без школьников и в большей степени были направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников.

Официально экзамены у выпускников начнутся 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. В этот же день запланирована письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.

На 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам можно будет 25 июля. В августе ожидается вторая волна ЕГЭ.

В этом году сдавать ЕГЭ собираются около 80 тысяч человек, из них 64 тысячи – выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет.

