В Рособрнадзоре рассказали о проведении пробных ЕГЭ

17:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пробные ЕГЭ 29 июня и 30 июня прошли в штатном режиме во всех субъектах РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
"С целью тестирования организационной и технической готовности к проведению ЕГЭ 29 и 30 июня во всех регионах страны во всех пунктах проведения экзаменов, задействованных во время основного периода ЕГЭ, прошли пробные экзамены. Информации о технологических сбоях не поступало. Пробные экзамены прошли в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что во время пробных экзаменов организаторы и медработники отработали все свои действия, также был проведен контроль за соблюдением обеспеченности всех пунктов необходимыми средствами для проведения экзамена в условиях коронавируса.
Днями для проведения пробных ЕГЭ были выбраны 29 и 30 июня. Они проходили без школьников и в большей степени были направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников.
Официально экзамены у выпускников начнутся 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.
10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. В этот же день запланирована письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.
На 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам можно будет 25 июля. В августе ожидается вторая волна ЕГЭ.
В этом году сдавать ЕГЭ собираются около 80 тысяч человек, из них 64 тысячи – выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет.
Более 30 тыс задействованных на ЕГЭ работников пройдет тестирование на COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: