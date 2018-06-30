Тренер испанцев не представляет тактику Черчесова на матче в "Лужниках"

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Тренер испанцев Фернандо Йерро заявил, что не представляет тактику тренера российской сборной Станислав Черчесова на матче. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не могу сейчас гадать на кофейной гуще, как они сыграют. Мы играли с ними в Петербурге, и они оказывали на нас давление. На этом турнире они уже играли по-другому", – цитирует его издание.

Йерро добавил, что сборная Испании наблюдала за игрой российских футболистов на чемпионате мира. Испанский тренер добавил, что у его подопечных уже есть четкий план и они будут учитывать преимущества соперников.

Российские футболисты сыграют со сборной Испании 1 июля. Матч состоится в "Лужниках" в 17:00. В этот же день в Нижнем Новгороде пройдет игра между Хорватией и Данией.