Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу в июне

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу с июня этого года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Государственной думы.

Первый закон, вступающий в силу с 29 мая, будет направлен на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

"Участники СВО из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы", – рассказал он.

Володин добавил, что еще один новый закон вступит в силу с 29 мая и позволит обеспечить своевременное получение средств региональными бюджетами. Новые поправки подразумевают под собой быстрое перечисление НДФЛ в региональные и местные бюджеты, что позволит эффективнее распоряжаться средствами.

От выплаты НДФЛ, согласно новому закону, будут освобождены родители с двумя и более детьми при продаже дома или квартиры в случае, если они направили средства на улучшение жилищных условий в этом году, рассказал спикер ГД.

По словам Володина, с 1 июня в РФ вводятся ограничения на продажу вейпов и кальянов. Продавцов обяжут продавать никотиносодержащую продукцию только в магазинах или павильонах, вводится запрет на продажу таких устройств через Сеть, на ярмарках и выставках.

Также с 1 июня россияне через отделения МФЦ смогут отказаться от сбора биометрических персональных данных, для этого необходимо написать отказ в письменной форме. При этом единая биометрическая система продолжит работать при входе на определенные территории и предприятия, например на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

С 17 июня вступает в силу закон, который упрощает отказ от гражданства Украины. Желающий отказаться от гражданства должен подать соответствующие документы во внутренние органы РФ. Отмечается, что отказ от гражданства считается действительным с момента подачи документов.

В конце июня в силу вступает закон, направленный на поддержку самозанятых граждан, отметил спикер ГД. С 29 июня физические лица смогут зарегистрировать собственный товарный знак. До этого возможность на регистрацию товарного знака была только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов для работодателей за найм военнообязанных или подлежащих призыву граждан без предоставления документа воинского учета.

Согласно законопроекту, для граждан сумма штрафа будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 5 до 10 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

