В России стартовал экологический квест "Вода.Онлайн"

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Росводресурсы приглашают студентов принять участие во всероссийском экоквесте "Вода.Онлайн" 2.0. Он поможет ребятам понять, почему вода становится главным стратегическим ресурсом и как применить полученные знания об экологии на практике, говорится в материале портала мэра и правительства Москвы.

"Очень важно, что молодежь активно интересуется вопросами водосбережения, проблемами экологии, сохранения нашей планеты. <...> Поэтому мы продолжим поддерживать таких ребят", – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Чтобы принять участие, необходимо до 30 мая зарегистрироваться на сайте водныйквест.рф и выполнить все задания. Помимо тестовой части, студентам придется на выбор придумать челлендж в TikTok, составить экологический маршрут на берегу водоема, предложить идею экопросветительского блога, провести образовательное мероприятие или проанализировать состояние водного объекта.

10 апреля в столице прошел квест профориентационной олимпиады "Москва – город профессий". В нем приняли участие больше 500 школьников. Ребята собирали электрические цепи, придумывали роботов и учились работать в команде.

