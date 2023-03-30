Дни открытых дверей пройдут в центрах содействия семейному воспитанию Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Тематические Дни открытых дверей пройдут в центрах содействия семейному воспитанию в апреле. Мероприятия будут посвящены настольным играм, рассказала замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

По ее словам, москвичи, желающие познакомиться с детьми-сиротами в неформальной обстановке, могут присоединиться к фестивалю настольных игр "НастолкаFest". Бербер отметила, что мероприятие поможет людям, которые вовлечены в тему помощи ребятам, оставшимся без попечения. Будущие приемные родители или наставники смогут познакомиться с детьми в комфортной обстановке.

Бербер подчеркнула, что ребятам необходимо расширять круг своих социальных контактов.

"В дальнейшем это поможет легче адаптироваться в приемной семье и подготовиться к будущей самостоятельной жизни. Москвичам такое общение дает возможность оценить свои ресурсы в волонтерстве или даже замещающем родительстве", – цитирует Бербер портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия стартуют 1 апреля в центрах содействия семейному воспитанию имени Никулина, "Алые паруса" и "Каховские ромашки". Сам фестиваль "НастолкаFest" будет идти весь апрель.

Ранее сообщалось, что столичные волонтеры помогли подготовить к отправке в читальни ДНР и ЛНР более пяти тысяч изданий художественной литературы и учебников. Мероприятие прошло в рамках акции по восстановлению фондов российской литературы "Книги Донбассу".

Москвичам показали работу волонтеров в ДНР

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