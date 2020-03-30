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Общество

14:51

Российские оркестры открыли доступ к архивным записям концертов

общество культура досуг

Фото: YouTube/RNO

Ведущие российские оркестры предоставили пользователям доступ к архивным записям концертов. Выступать онлайн они не могут из-за большого числа одновременно задействованных музыкантов, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

Отмечается, что одним из первых начал пополнять базу архивных записей Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. На сайте коллектива выложены видеозаписи с выступлений. Кроме того, посмотреть их можно на официальном YouTube-канале.

"Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова также активно выкладывает записи своих выступлений в открытый доступ. 24 марта Национальный филармонический оркестр России открыл онлайн-фестиваль "Владимир Спиваков приглашает… к экрану". С этого дня публикации видеозаписей в социальных сетях стали регулярными", – говорится в сообщении.

В скором времени к такой инициативе подключится Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

Ранее артисты, музыканты и художники запустили флешмоб #homeartchallenge. В рамках мероприятия предлагается продекламировать отрывки из любимых произведений либо показать свои творения.

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