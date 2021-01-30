Еще 5 584 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве после прохождения лечения от коронавируса вылечились еще 5 584 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом новых случаев выявлено 2 430, в больницы города доставлено 1 099 пациентов, скончались от инфекции 68 человек.

В штабе напомнили о необходимости оставаться дома в случае недомогания и любых симптомов ОРВИ.

"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – сказано в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что менее 1% москвичей заболевают COVID-19 повторно. При этом больше половины жителей Москвы уже переболели коронавирусной инфекцией.

Также стало известно, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

