ЦИК: выборы президента РФ обошлись бюджету почти в 29,8 млрд рублей

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Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение президентских выборов в марте 2024 года составили 29 миллиардов 784,7 миллиона рублей. Об этом рассказал зампред комиссии Николай Булаев на заседании Центральной избирательной комиссии РФ.

"Общая сумма средств, выделенных в федеральном бюджете на подготовку и проведение выборов президента, составляет 33 миллиарда 233,8 миллиона рублей", – передает сайт ЦИК России слова Булаева.

Он отметил, что экономия бюджетных средств составила 3,45 миллиарда рублей. Эти средства вернут в федеральный бюджет. Булаев подчеркнул, что фактические расходы по итогам избирательной комиссии составили 89% от выделенных средств. Такая экономия сложилась по разным причинам, важно, что она есть и "возвращается в бюджет", заключил он.

Зампред уточнил, что основную часть средств распределили избирательным комиссиям российских субъектов, которые организовывали выборы. Их расходы в общей сложности составили 29 миллиардов 450 миллионов рублей.

Федеральные органы исполнительной власти потратили на организацию выборов 152,5 миллиона рублей. В свою очередь, ЦИК РФ на исполнение полномочий израсходовала 182,2 миллиона рублей. Финансовый отчет одобрили на заседании совета контрольно-ревизионной службы 27 мая. После утверждения отчет направят в Госдуму, СФ и "Российскую газету", заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

До этого Центризбирком РФ утвердил итоги президентских выборов в РФ, в результате которых Владимира Путина в пятый раз избрали главой государства. Он набрал 87,28% голосов. В бюллетени Путина выбрали 76 277 708 россиян по всему миру.