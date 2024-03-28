Избирательный фонд Путина потратил почти 318 млн рублей на президентскую кампанию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Избирательный фонд Владимира Путина потратил на президентскую кампанию почти 318 миллионов рублей. Это следует из финансового отчета, опубликованного на сайте Центризбиркома РФ.

По данным отчета, в избирательный фонд Путина поступило 477,38 миллиона рублей, 128,38 миллиона рублей вернули.

На проведение избирательной кампании было потрачено 317 752 465 рублей, из которых 11,86 миллиона – на организацию сбора подписей, 163,2 миллиона – на предвыборную агитацию через радио и телевидение, 1,92 миллиона – на предвыборную агитацию.

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других материалов из фонда потратили более 82,78 миллиона рублей, на проведение массовых публичных мероприятий – 28,22 миллиона.

Ранее Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, в результате которых Путин в пятый раз избран главой государства. Он набрал 87,28% голосов. В бюллетени его выбрали 76 277 708 россиян по всему миру.

