Заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице снижается по сравнению с предыдущей неделей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице снижается, если сравнивать с предыдущей неделей. Об этом говорится на сайте московского управления Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 52-й неделе 2020 года (с 21 по 27 декабря) соответствует сезону года, в городе по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости среди всех групп населения", – заявили в надзорном ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, показатель заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога. При этом среди взрослого населения значение выше, уточнили в Роспотребнадзоре.

В организации уточнили, что заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии, в том числе риновирусами, вирусами парагриппа.

В Москве завершилась кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. В результате от гриппа привиты 7 417 100 человек, добавили представители ведомства.

Ранее в "Векторе" рассказали о разработке прототипа вакцины от коронавируса и гриппа. Директор центра Ринат Максютов отметил, что прототип комбинированной вакцины показал свою эффективность на животных.