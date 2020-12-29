"Заснувшая" у пациента с COVID-19 студентка рассказала, что происходило в палате

Медик объяснила, почему коллеги "спали" на полу у постели больного COVID-19

"Заснувшая" у пациента с COVID-19 студент-медик Екатерина Волкова в эфире телеканала Москва 24 рассказала, что происходило в палате.

Она отметила, что студентов сфотографировали, когда они легли на две минуты. По ее словам, у пациента в тот момент было стабильное состояние.

Студентка рассказала, что медики не спали, а лежали и наблюдали за мониторами. Екатерина отметила, что в случае ухудшения показателей они бы тут же встали и продолжили работать с пациентом.

"В тот вечер так получилось, что очень-очень много работы накопилось. Было очень много тяжелых пациентов. И в чате рабочем нам написали, чтобы кто-нибудь вышел помог, и мы не стали долго думать, собрались <...> Пришли, оделись, обработали костюмы и приступили к помощи, чтобы освободить другой медперсонал", – рассказала Волкова.

Она отметила, что работать с больными коронавирусом пациентами физически и психологически трудно. По словам студентки, бывают такие случаи, когда пациент не понимает врача, а также ругается и кричит.

"Нужно в этот момент как-то собраться и отключить эмоции, чтобы не начать действовать против него. Ты успокаиваешь его, держишь и пытаешься всячески помочь, чтобы он либо просто уснул, либо чтобы ему стало лучше и он пришел в себя", – сказала Волкова.

О состоянии пациента, с которым медики работали, студентка не стала рассказывать. Волкова рассказала, что постоянное присутствие медика при больном коронавирусом не нужно. По ее словам, аппаратура, к которой подключен инфицированный, подает звуковой сигнал в случае ухудшения показателей.

Ранее в Сети появилась фотография медиков, которые лежат в палате пациента с коронавирусной инфекцией. Кадр был сделан в больнице в Ленинградской области.

