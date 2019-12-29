Москвичей приглашают поучаствовать в конкурсе в рамках "Путешествия в Рождество"

"Московские сезоны" запустили детский видеопроект, посвященный фестивалю "Путешествие в Рождество". Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий.

Москвичей приглашают принять участие в новогоднем флэшмобе, в рамках которого нужно записать короткое видео (до 1 минуты) со своими детьми, внуками или младшими братьями и сестрами на одну из тем, озвученных в двух видеороликах в соцсетях "Сезонов".

На этих роликах дети в возрасте от 3 до 10 лет делятся своими видениями о Новом годе и космических путешествиях. Эти темы объединены в этом году на фестивале "Путешествие в Рождество".

Записанное видео нужно выложить в интернете и подписать его хэштегами #ПутешествиевРождество и #НовыйКосмический2020. Самые интересные ролики будут выложены в социальных сетях "Московских сезонов", а авторы лучшего ролика выиграют детскую или семейную фотосессию на площадках "Путешествия".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне – "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.

