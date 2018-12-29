Роспотребнадзор призвал не оставлять на следующий день приготовленные салаты

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Управление Роспотребнадзора по Москве выпустило рекомендации по хранению пищи и употреблению алкоголя в новогодние праздники.

В ведомстве рекомендуют тщательно обрабатывать руки перед приготовлением пищи и после контакта с сырой продукцией, очищать разделочные доски и ножи, избегать контакта сырых продуктов с готовыми. Фрукты, сырые овощи и зелень рекомендуется выдерживать в растворе уксусной кислоты (3%) или поваренной соли (10%) в течение 10 минут.

Не рекомендуется оставлять на следующий день паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, отварное мясо, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, напитки собственного производства. Обязательной является повторная термическая обработка блюд предыдущего дня. Свежая пища не должна смешиваться с остатками блюд предыдущего дня. Салаты, винегреты и нарезанные компоненты в незаправленном виде хранят при температуре от плюс 2ºС до плюс 6ºC не более 6 часов. Заправлять салаты, винегреты и нарезанные компоненты следует непосредственно перед подачей на стол. Заправленные салаты хранить не рекомендуется.

Что касается алкоголя, то Роспотребнадзор рекомендует употреблять только легальные спиртные напитки. При употреблении алкогольной продукции необходимо помнить, что ее чрезмерное употребление вредит здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Не рекомендуется употреблять алкогольную продукцию на голодный желудок и смешивать разные виды напитков.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян внимательно относиться к выбору аниматоров на Новый год. В ведомстве напомнили, что недобросовестные аниматоры могут совершить кражу при проведении мероприятия.