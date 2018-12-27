Роспотребнадзор предупредил о грабителях в костюмах Деда Мороза

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Роспотребнадзор призвал россиян внимательно относиться к выбору аниматоров на Новый год. Рекомендации по выбору аниматоров ведомство опубликовало на своем сайте.

Первым делом в Роспотребнадзоре советуют хорошо изучить рынок услуг аниматоров, спросить совет у друзей и знакомых, поискать необходимую информацию в интернете.

Договор с агентством должен быть заключен в письменной форме. Перед подписанием соглашения следует внимательно ознакомиться с его условиями. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых вручается заказчику.

Отдельно в ведомстве просят учитывать, что недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу. "Перед заключением сделки постарайтесь выяснить как можно больше деталей об опыте работы аниматоров, найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов", – написали в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ему на горячую линию поступило около 8,7 тысячи обращений по вопросам качества и безопасности детских товаров. Большая часть вопросов касалась сладких новогодних подарков. Потребителей интересовало, какие документы должны быть у продавца. На втором месте по количеству вопросов – тема качества и безопасности игрушек. Далее идут вопросы новогодних костюмах.

При выборе сладких новогодних подарков в ведомстве рекомендуют выбирать кондитерские наборы, в составе которых содержится минимум пищевых добавок, и не покупать детям конфеты с алкоголем.