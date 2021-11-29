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В Швеции зарегистрировали первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что новым вариантом вируса заразился путешественник, вернувшийся из Южной Африки. Минздрав Швеции продолжит внимательно следить за ситуацией с "Омикрон"-штаммом.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В Центре имени Гамалеи рекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация и ношение масок.

