Боярский прокомментировал разрешение ВС требовать компенсации с курящих соседей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Решение Верховного суда о допустимости взыскания компенсации с соседей за курение на балконе прокомментировал актер и музыкант, лидер Движения за права курильщиков Михаил Боярский.
"Перегибают. Я курю на балконе. И не только на балконе – везде курю, где можно. Делать нечего, пускай извращаются. Толку от них (таких решений – ред.) как с козла молока. Курильщики будут курить", – цитирует актера RT.
Ранее Верховный суд России разрешил взыскивать компенсацию за моральный вред с курящих на балконе соседей. Вердикт стал завершением двухлетнего спора двух жителей Новосибирска. Один из них жаловался на соседа и пытался в судебном порядке запретить тому курить на балконе.
В результате разбирательств высшая инстанция частично отменила решения нижестоящих судов и присудила некурящему жителю Сибири компенсацию в пять тысяч рублей.
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