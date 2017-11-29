Боярский прокомментировал разрешение ВС требовать компенсации с курящих соседей

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Решение Верховного суда о допустимости взыскания компенсации с соседей за курение на балконе прокомментировал актер и музыкант, лидер Движения за права курильщиков Михаил Боярский.

"Перегибают. Я курю на балконе. И не только на балконе – везде курю, где можно. Делать нечего, пускай извращаются. Толку от них (таких решений – ред.) как с козла молока. Курильщики будут курить", – цитирует актера RT.

Ранее Верховный суд России разрешил взыскивать компенсацию за моральный вред с курящих на балконе соседей. Вердикт стал завершением двухлетнего спора двух жителей Новосибирска. Один из них жаловался на соседа и пытался в судебном порядке запретить тому курить на балконе.

В результате разбирательств высшая инстанция частично отменила решения нижестоящих судов и присудила некурящему жителю Сибири компенсацию в пять тысяч рублей.