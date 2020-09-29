Володин сообщил о 18 госпитализированных с COVID-19 депутатах Госдумы

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с COVID-19. Переболели коронавирусом и имеют антитела 60 парламентариев, передает его слова РИА Новости.
"Еще в прошлый понедельник на больничных койках находились 10 депутатов с коронавирусом. Сегодня их количество увеличилось до 18", – отметил он.
На пленарном заседании Володин напомнил депутатам о необходимости соблюдения мер предосторожности для профилактики заболевания.
Ранее от коронавируса на 68-м году жизни скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.
За последние сутки в России зафиксировали 8 232 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 274 не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России зарегистрировано 1 167 805 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, на Чукотке, в Чечне, в Московской, Псковской, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.
Согласно распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.
В России выявили 8 232 новых случая коронавируса
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