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Общество

29 сентября, 19:27

Володин сообщил о 18 госпитализированных с COVID-19 депутатах Госдумы

общество

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с COVID-19. Переболели коронавирусом и имеют антитела 60 парламентариев, передает его слова РИА Новости.

"Еще в прошлый понедельник на больничных койках находились 10 депутатов с коронавирусом. Сегодня их количество увеличилось до 18", – отметил он.

На пленарном заседании Володин напомнил депутатам о необходимости соблюдения мер предосторожности для профилактики заболевания.

Ранее от коронавируса на 68-м году жизни скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.

За последние сутки в России зафиксировали 8 232 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 274 не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России зарегистрировано 1 167 805 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, на Чукотке, в Чечне, в Московской, Псковской, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Согласно распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

В России выявили 8 232 новых случая коронавируса

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