Шеф-повар перечислил несочетаемые продукты

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Шеф-повар Владимир Павлов рассказал в интервью радио Sputnik, какие продукты не рекомендуется сочетать между собой, чтобы не вызвать проблемы с пищеварением.
Эксперт вспомнил о самом популярном блюде – мясе с картошкой. По его словам, такое сочетание может привести к тяжести в желудке.
"Крахмальный картофель в сочетании с животным белком может привести к брожению в желудке. Кроме того, мясо лучше вообще не сочетать с мучными изделиями, так как это приведет к набору веса", – сказал Павлов.
Шеф-повар советует есть мясо вместе с овощами, а вот с фруктами его сочетать не стоит.
"Фрукты начинают бродить в желудке уже через 15 минут, а горячие блюда перевариваются дольше. Лучше разделять эти продукты. Съесть фрукт можно за 15 минут до потребления мяса или через 2-3 часа после него", – добавил специалист.
Также Владимир Павлов считает не очень полезным сочетанием томаты и сыр. По его мнению, такой тандем вызывает повышенное отложение солей.
"Кальций в сыре вступает в реакцию с определенной кислотой, которая содержится в томате. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины", – отметил он.
Уникальным сезонным продуктом, который нельзя вообще ни с чем сочетать, является дыня, добавил шеф-повар.
Ранее член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко составила практические советы для тех, кто переедает по ночам. Специалист советует при внезапном приступе голода сначала выпивать стакан негазированной воды комнатной температуры. Это, по ее словам, может заменить незапланированный перекус.
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