Шеф-повар перечислил несочетаемые продукты

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Шеф-повар Владимир Павлов рассказал в интервью радио Sputnik, какие продукты не рекомендуется сочетать между собой, чтобы не вызвать проблемы с пищеварением.

Эксперт вспомнил о самом популярном блюде – мясе с картошкой. По его словам, такое сочетание может привести к тяжести в желудке.

"Крахмальный картофель в сочетании с животным белком может привести к брожению в желудке. Кроме того, мясо лучше вообще не сочетать с мучными изделиями, так как это приведет к набору веса", – сказал Павлов.

Шеф-повар советует есть мясо вместе с овощами, а вот с фруктами его сочетать не стоит.

"Фрукты начинают бродить в желудке уже через 15 минут, а горячие блюда перевариваются дольше. Лучше разделять эти продукты. Съесть фрукт можно за 15 минут до потребления мяса или через 2-3 часа после него", – добавил специалист.

Также Владимир Павлов считает не очень полезным сочетанием томаты и сыр. По его мнению, такой тандем вызывает повышенное отложение солей.

"Кальций в сыре вступает в реакцию с определенной кислотой, которая содержится в томате. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины", – отметил он.

Уникальным сезонным продуктом, который нельзя вообще ни с чем сочетать, является дыня, добавил шеф-повар.

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