Белый дом заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в США

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Фото: Zuma\TASS
В Белом доме сообщили о возможном увеличении заболеваемости COVID-19 в США. Об этом пишет РИА Новости.
Вице-президент США Майк Пенс отметил, что рост числа пациентов с коронавирусом будет связан с расширением тестирования на COVID-19. По мнению советника Белого дома Скотта Атласа, увеличению заболеваемости будет способствовать большее общение между людьми.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что в стране уже проведено 100 миллионов тестов. При этом их число в ближайшие недели планируется увеличить в два и более раз.
По последним данным, в США выявлено 7 миллионов случаев COVID-19. При этом свыше 200 тысяч человек скончались от инфекции.
Ранее американские врачи в США предрекли "апокалиптическую" осень из-за коронавируса. По мнению ученых, новые случаи заболеваемости в стране связаны с открытием образовательных учреждений и несоблюдением защитных мер.
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