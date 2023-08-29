В ГД назвали оправданным решение суда по увольнению пьяных сотрудников

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Решение Верховного суда об увольнении пьяных сотрудников без медицинского освидетельствования является оправданным. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его словам, понять, что человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, можно сразу по многим признакам: поведение, манера речи и другим. Это является основанием для разрыва трудового контракта.

"Вполне оправданно. Не дай бог попасть к такому специалисту. Это хорошо, что в данном случае речь идет о слесаре, который был выявлен и уволен", – подчеркнул депутат.

Нилов добавил, что нахождение пьяного сотрудника на рабочем месте может стать причиной гибели людей. Поэтому решение Верховного суда, исходя из вопросов безопасности и трудовой дисциплины, является абсолютно верным, заключил он.

Ранее Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде, без проведения процедуры медосвидетельствования.

Поводом стало дело слесаря завода "Красный октябрь" в Санкт-Петербурге, который пришел на работу в нетрезвом состоянии. Его отвели на медосвидетельствование, но работодатель отказался платить за процедуру.

Слесаря уволили, после чего он оспорил данное решение. В суде заявили, что медосвидетельствование в таком случае проводить необязательно, для вынесения решения достаточно других доказательств.

До этого адвокат Владимир Атапин сообщил, что если сотрудник пришел на работу в нетрезвом виде, то это будет достаточным поводом для применения к нему дисциплинарных мер. В данном случае речь идет как про увольнение, так и про выговор.

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