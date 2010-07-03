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12:50

Более 9 тысяч работ поступило на конкурс "Вместе против коррупции" в 2018 году

общество

12:50

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Фото: www.anticorruption.life

Генпрокуратура России в 2018 году вместе с коллегами из Армении, Беларуссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана провела Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".

Конкурсанты из стран-организаторов конкурса в возрасте от 14 до 35 лет демонстрировали жюри антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!". Всего на официальный сайт конкурса поступило свыше 9 тысяч работ.

Лучшие работы российских участников, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации, размещены на официальном сайте столичной прокуратуры в рубрике "Противодействие коррупции".

Участник из Москвы Алексей Исаков представил на конкурс видеоработу, где сравнивает рабочий день менеджера и чиновника, но при условии, что первый получает свой стабильный заработок в день, а второй берет взятки. Со своей работой Исаков занял второе место.

Видео: mosproc.ru

Артур Геворкян из Ейска Краснодарского края антикоррупционную социальную рекламу представил в виде сравнения рук людей. В ролике участник показывает, что руки бывают разные: мужские, женские, руки труженника, руки матери, а бывают "грязные руки" – под этим автор подразумевает коррупционера.

Видео: mosproc.ru

Участница Татьяна Широкова из Уфы в своей работе показала, что при "легкой наживе – тяжелая расплата".

Видео: mosproc.ru

Влада Товстий из Белгорода представила, как коррупция ломает систему.

Видео: mosproc.ru

Лиана Муллина из Татарстана напомнила в своей работе, что в коррупции "участвует каждый из нас". "Если есть человек, который готов дать, всегда найдется тот, кто возьмет", – говорится в ролике.

Видео: mosproc.ru


Тем временем продолжается прием работ на конкурс 2019 года. Он проводится в номинациях "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик". Прием работ осуществляется до 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса.

общество

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