Более 9 тысяч работ поступило на конкурс "Вместе против коррупции" в 2018 году

12:50
12:50
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Фото: www.anticorruption.life
Генпрокуратура России в 2018 году вместе с коллегами из Армении, Беларуссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана провела Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".
Конкурсанты из стран-организаторов конкурса в возрасте от 14 до 35 лет демонстрировали жюри антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!". Всего на официальный сайт конкурса поступило свыше 9 тысяч работ.
Лучшие работы российских участников, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации, размещены на официальном сайте столичной прокуратуры в рубрике "Противодействие коррупции".
Участник из Москвы Алексей Исаков представил на конкурс видеоработу, где сравнивает рабочий день менеджера и чиновника, но при условии, что первый получает свой стабильный заработок в день, а второй берет взятки. Со своей работой Исаков занял второе место.
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