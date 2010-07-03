Более 9 тысяч работ поступило на конкурс "Вместе против коррупции" в 2018 году

Фото: www.anticorruption.life

Генпрокуратура России в 2018 году вместе с коллегами из Армении, Беларуссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана провела Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".

Конкурсанты из стран-организаторов конкурса в возрасте от 14 до 35 лет демонстрировали жюри антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!". Всего на официальный сайт конкурса поступило свыше 9 тысяч работ.

Лучшие работы российских участников, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации, размещены на официальном сайте столичной прокуратуры в рубрике "Противодействие коррупции".

Участник из Москвы Алексей Исаков представил на конкурс видеоработу, где сравнивает рабочий день менеджера и чиновника, но при условии, что первый получает свой стабильный заработок в день, а второй берет взятки. Со своей работой Исаков занял второе место.

