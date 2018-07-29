Гендиректора фабрики "Софрино" освободили от должностей в РПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генерального директора фабрики "Софрино" Евгения Пархаева освободили от всех должностей, которые он ранее занимал в Русской православной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха.

Как сказано в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости, указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля генеральный директор художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгений Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях РПЦ. Подробности этого решения не приводятся.

Уточняется, что Евгений Пархаев более 30 лет руководил фабрикой "Софрино", которая производит иконы, церковную утварь и облачения, а также художественные и ювелирные изделия.

В июне ему исполнилось 77 лет.