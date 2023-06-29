17:23Общество
COVID-19 перестал носить статус опасного заболевания в Финляндии
Фото: 123RF/vectorfusionart
Власти Финляндии утвердили поправку к закону, который лишает коронавирус статуса опасного инфекционного заболевания. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление министерства социального благополучия и здравоохранения страны.
"В будущем COVID-19 будет определяться как контролируемое инфекционное заболевание", – говорится в сообщении.
Поправка вступит в силу 30 июня.
Ранее в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказали, что заболеваемость COVID-19 на территории России за неделю сократилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей. С 19 по 25 июня от недуга умерли 127 пациентов.
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