В ГД предложили обучить депутатов оказанию первой помощи

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Сотрудников Минздрава и большинство депутатов необходимо обучить оказанию первой помощи. С подобным предложением выступил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он обратился к Минобороны с просьбой поделиться необходимыми наработками и отметил, что уже через два месяца, возможно, ведомства проведут соревнования.

"Нужно начинать с себя <… > мы обучим весь Минздрав оказанию первой помощи <… > я думаю, мы обязательно сделаем это в Госдуме и комнату специальную найдем <… > и большую часть депутатов мы обучим", – передает слова депутата на круглом столе в Госдуме на тему оказания первой помощи РИА Новости.

Хубезов заявил, что нужно создать регистры организаций, которые обучают первой помощи, спасателей и обученных людей. Связать регистры, по мнению депутата, необходимо с "Госуслугами".

Ранее в Госдуме предложили маркировать контент, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом. Добавляется, что контент с отметками уже появился в социальной сети TikTok.

Также в ГД сообщили, что водителям для работы в России следует иметь российское водительское удостоверение. Соответствующая инициатива в скором времени будет внесена в Думу на рассмотрение, добавил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.