Россияне рассказали, где проведут длинные майские выходные

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Сервисы "Работа.ру" совместно с "СберАвто" провели исследование, результаты которого показали, где россияне планируют отдохнуть в период длинных майских выходных. Об этом сообщает РИА Новости.
62% респондентов заявили, что проведут это время дома, 37% собираются отправиться в путешествие по России, а 1% опрошенных планирует свой отдых за рубежом.
Из тех, кто намерен путешествовать внутри страны, 21% респондентов посетит Москву или Подмосковье.
Еще 16% отправятся в путешествие в Сочи, 15% – в Санкт-Петербург. Также 11% отдохнут в Крыму, 8% – в Казани, а еще 4% проведут длинные выходные в Нижнем Новгороде и Калининграде.
Ранее метеорологи назвали города с лучшей погодой для туризма в майские праздники. Погода в Крыму и Сочи в начале мая будет соответствовать праздничному статусу.
Жаркой погодой в майские праздники также зацепит Ростов-на-Дону и Волгоград. Температуры воздуха там будут соответствовать показателям Крыма и Черноморского побережья.
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