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12:58

Ответственность за продажу лекарств "аптечным наркоманам" могут ужесточить

общество политика

12:58

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в нижнюю палату парламента закон о дифференциации штрафов за нарушения в сфере обращения лекарств по степени тяжести. Документ опубликован в думской электронной базе.

Автор поясняет, что масштабы незаконного оборота и немедицинского потребления препаратов с психоактивным действием расширяются. Особым спросом у наркозависимых лиц, так называемых аптечных наркоманов, пользуются лекарства с прегабалином, тапентадолом, тропикамидом и циклопентолатом.

Они не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам и не содержат ни наркотических, ни психотропных веществ. При этом их употребление не по назначению врача вызывает наркотическое опьянение и стойкую зависимость.

Проектом предлагается повысить штрафы для граждан, должностных и юридических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица. Закон предусматривает возможность дисквалификации должностных лиц, допустивших такое правонарушение. Кроме того, возможно административное приостановление деятельности таких лиц.

За нарушение правил торговли лекарствами предполагается штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Для предпринимателей без образования юрлица предполагается штраф от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

общество политика

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