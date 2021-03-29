Синоптики рассказали о погоде в столице 29 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В понедельник, 29 марта, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 10 градусов тепла. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области – до плюс 10 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей столицы ожидает "коралловый" апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы. По его словам, по осадкам апрель немного не дотянет до нормы, скорее всего, будет небольшой дефицит влаги. Он напомнил, что нормальная для апреля температура для Москвы – плюс 10,4 градуса в дневное время, а норма осадков – 44 миллиметра.
Также он рассказывал, что летом температура воздуха в центральной части России будет на 1–2 градуса превышать норму. В июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, но июль окажется засушливым.
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