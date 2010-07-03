Марс вблизи скопления звезд смогут увидеть москвичи в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы 30 и 31 марта смогут увидеть, как Марс пройдет в трех градусах южнее звездного скопления Плеяды, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Красивое астрономическое явление можно будет наблюдать в предстоящие выходные около 22:30 по московскому времени над западным горизонтом.

"Рассеянное звездное скопление Плеяды расположено в созвездии Тельца. Оно является ближайшим к Земле и одним из наиболее заметных для невооруженного глаза звездных скоплений", – говорится в сообщении.

Согласно астрономическим расчетам, скопление насчитывает около трех тысяч звезд.

В ночь с 19 на 20 марта россияне могли увидеть самую большую Луну в марте. В эту ночь Луна проходила ближайшую к Земле точку своей орбиты. Мартовское полнолуние принято называть "вороньим", так как карканье ворон предвещает конец зимы.