"Воронье полнолуние" будет видно в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россияне ночью с 19 на 20 марта увидят самую большую Луну в марте. Московский планетарий добавил, что 21 числа в столице можно будет наблюдать "воронье полнолуние".

"19 марта в 22:48 по московскому времени Луна пройдет ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние до нашей планеты составит 359 тысяч 380 километров. Жители России в этот день смогут наблюдать самую большую Луну в марте. Мартовское полнолуние наступит перед рассветом 21 марта. Его принято называть "вороньим", так как карканье ворон предвещает конец зимы", – поясняется в сообщении.

Также в планетарии отметили, что увидеть "воронью Луну" можно будет невооруженным глазом. Главное условие для этого – ясная погода.

В конце февраля москвичи наблюдали сближение Луны с яркими звездами и планетами. "Небесный спектакль" можно было увидеть перед восходом Солнца.