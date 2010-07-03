"Воронье полнолуние" будет видно в Москве

Россияне ночью с 19 на 20 марта увидят самую большую Луну в марте. Московский планетарий добавил, что 21 числа в столице можно будет наблюдать "воронье полнолуние".
"19 марта в 22:48 по московскому времени Луна пройдет ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние до нашей планеты составит 359 тысяч 380 километров. Жители России в этот день смогут наблюдать самую большую Луну в марте. Мартовское полнолуние наступит перед рассветом 21 марта. Его принято называть "вороньим", так как карканье ворон предвещает конец зимы", – поясняется в сообщении.
Также в планетарии отметили, что увидеть "воронью Луну" можно будет невооруженным глазом. Главное условие для этого – ясная погода.
В конце февраля москвичи наблюдали сближение Луны с яркими звездами и планетами. "Небесный спектакль" можно было увидеть перед восходом Солнца.
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