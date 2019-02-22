В главной роли – Луна: небесный спектакль обещают астрономы в последнюю неделю февраля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Москвичи на следующей неделе смогут наблюдать сближение Луны с яркими звездами и планетами. "Небесный спектакль" можно будет наблюдать перед восходом Солнца.

"В конце февраля и первые мартовские дни можно наблюдать, как стареющий серп Луны пройдет мимо ярких звезд Спики и Антареса, а также близ Юпитера, Сатурна и Венеры", – говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Спутник Земли будет заметен над горизонтом, начиная с 4:00 утра и до рассвета в 7:30 по московскому времени. Луна будет перемещаться по созвездиям Весы, Скорпион, Змееносец, Стрелец и Козерог.

Как отметили астрономы, 23 февраля Луна будет проходить в 7 градусах севернее Спики (созвездие Дева). Через несколько дней – 26 февраля – спутник пройдет в 8 градусах севернее Антареса (созвездие Скорпион). В среду, 27 февраля, Луна пройдет в 1,7 градуса севернее Юпитера, а в пятницу, 1 марта, – в 0,3 градуса южнее Сатурна.

В планетарии напомнили, что сближением ученые называют положение светил на небе, когда расстояние между ними составляет менее 6-8 градусов. Наблюдать за явлением нужно при ясной погоде.

Одним из самых интересных астрономических событий 2019 года станет транзит Меркурия по диску Солнца, который произойдет 11 ноября. Жители столицы смогут рассмотреть начало и середину этого явления.

Другой интересной для наблюдения планетой в 2019 году станет Юпитер, наилучшие условия сложатся к 10 июня. К этому дню планета станет одним из самых ярких объектов неба. 24 августа жители европейской части страны смогут наблюдать соединение Венеры и Марса — они окажутся рядом на маленьком участке небесной сферы, диск Луны мог бы закрыть их обоих.