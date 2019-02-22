Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:52

В главной роли – Луна: небесный спектакль обещают астрономы в последнюю неделю февраля

наука

14:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Москвичи на следующей неделе смогут наблюдать сближение Луны с яркими звездами и планетами. "Небесный спектакль" можно будет наблюдать перед восходом Солнца.

"В конце февраля и первые мартовские дни можно наблюдать, как стареющий серп Луны пройдет мимо ярких звезд Спики и Антареса, а также близ Юпитера, Сатурна и Венеры", – говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Спутник Земли будет заметен над горизонтом, начиная с 4:00 утра и до рассвета в 7:30 по московскому времени. Луна будет перемещаться по созвездиям Весы, Скорпион, Змееносец, Стрелец и Козерог.

Как отметили астрономы, 23 февраля Луна будет проходить в 7 градусах севернее Спики (созвездие Дева). Через несколько дней – 26 февраля – спутник пройдет в 8 градусах севернее Антареса (созвездие Скорпион). В среду, 27 февраля, Луна пройдет в 1,7 градуса севернее Юпитера, а в пятницу, 1 марта, – в 0,3 градуса южнее Сатурна.

В планетарии напомнили, что сближением ученые называют положение светил на небе, когда расстояние между ними составляет менее 6-8 градусов. Наблюдать за явлением нужно при ясной погоде.

Одним из самых интересных астрономических событий 2019 года станет транзит Меркурия по диску Солнца, который произойдет 11 ноября. Жители столицы смогут рассмотреть начало и середину этого явления.

Другой интересной для наблюдения планетой в 2019 году станет Юпитер, наилучшие условия сложатся к 10 июня. К этому дню планета станет одним из самых ярких объектов неба. 24 августа жители европейской части страны смогут наблюдать соединение Венеры и Марса — они окажутся рядом на маленьком участке небесной сферы, диск Луны мог бы закрыть их обоих.

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика