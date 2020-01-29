Расширение прав силовиков по доступу к данным россиян опровергли

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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев опроверг сообщения о расширении полномочий силовиков по доступу к личным данным россиян. Об этом сообщает РБК.

Министр подчеркнул, что в настоящее время весь документооборот происходит только на бумаге, что создает дополнительную нагрузку на работников. Решить эту проблему возможно с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключено около 17 тысяч госорганов.

"Предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств, подключенных к СМЭВ, без расширения полномочий этих органов", – подчеркнул Шадаев.

Соответствующая инициатива не входит в программу министерства, а является рекомендацией. В дальнейшем ее проработают более детально, заключил руководитель ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минкомсвязи предложили предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к данным россиян. Сейчас сотрудники силовых ведомств могут получить такие данные только по решению суда.

