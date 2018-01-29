Ежемесячные выплаты льготникам увеличат с февраля

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Ежемесячная денежная выплата льготникам с февраля вырастет на 2,5%. Об этом сообщается на официальном портале Пенсионного фонда.

Сейчас эти выплаты получают больше 15,4 миллиона человек, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России и Герои социалистического труда. В общей сложности на все эти выплаты с учетом индексации Пенсионный фонд планирует потратить 450,6 миллиарда рублей.

Входящий в ЕДВ набор социальных услуг тоже проиндексируют на 2,5%. Федеральные льготники смогут получить их в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

В 2018 году власти столицы выделят 430 миллиардов рублей на социальную поддержку. Городской социальный стандарт пенсии дойдет до 17,5 тысячи рублей, а минимальный размер вырастет на три тысячи. Прибавку получат почти 1,4 миллиона жителей столицы.

Ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий увеличат более чем в два раза. Жители столицы, которым исполнится в 2018 году 101 год и больше, единовременно получат 15 тысяч рублей.