Российские блогеры больше не смогут публиковать рекламу в запрещенных соцсетях – ГД

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В Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях. Если его одобрят, то блогеры больше не смогут укрываться от уплаты налогов и получать доход на запрещенных площадках. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соавтора предложения, зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

"Мы сегодня находимся на той ступени цифровизации, когда не нужны никакие невнятные оправдания "я так вижу, мне нравится эта косметика, поэтому у меня там каждый второй пост про то, что "покупайте, подешевела", – уточнил депутат.

По его словам, отнести к уплате налогов можно любую скрытую рекламу, которую квалифицируют как подарок. Кирьянов уточнил, что, помимо проверки рекламодателя, необходимо учитывать такой нюанс – блогеры относятся к тем людям, которые являются подневольными. Как он утверждает, им платят за площадку, которая популярна у граждан, поэтому именно там они и работают.

"Значит, важно создать ситуацию, при которой за эту площадку не будут платить, и тогда они перейдут в русский сегмент Рунета. Сегодня это можно сделать бесшовно", – заключил депутат.

Ранее Совфед предложил правительству РФ проработать вопрос об отдельной системе налогообложения доходов блогеров. Сообщалось, что для введения подобной практики потребуется подготовить изменения в Налоговый кодекс РФ.



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